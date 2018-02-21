Беларусь и Польша обсуждают возобновление ж/д-сообщения через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша обсуждают вопрос возобновления железнодорожного сообщения через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Делегация Белорусской железной дороги во главе с начальником БЖД Владимиром Морозовым 15-16 февраля приняла участие в переговорах с руководством группы АО "Польские государственные железные дороги" в Варшаве.

"Белорусская железная дорога имеет потенциал для увеличения объемов передачи грузов через белорусско-польские погранпереходы. В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с возобновлением железнодорожного сообщения по колее 1435 мм через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха", - отметили в БЖД.

На переговорах была еще раз отмечена важность развития международных железнодорожных перевозок пассажиров и грузов в сообщении Беларусь-Польша, организации перевозок грузов ускоренными контейнерными поездами в сообщении Китай - Западная Европа - Китай, обеспечения беспрепятственного пропуска поездов через белорусско-польские погранпереходы.

В 2017 году в сообщении Восток - Запад - Восток перевезено 12,5 млн т, или 133% к предыдущему году, в том числе с участием ПКП "Карго". Проследовало 3116 контейнерных поездов (158,7% к уровню 2016 года). В составе контейнерных поездов перевезено 306,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 161%. Непосредственно в сообщении Китай - Западная Европа - Китай ускоренными контейнерными поездами перевезено 245,4 тыс. контейнеров в ДФЭ (174,1%).

"Учитывая планируемый рост контейнерных перевозок в направлении Восток - Запад - Восток, БЖД реализует ряд проектов, среди которых инвестпроект по модернизации станции Брест-Северный. Это позволит повысить среднесуточную перерабатывающую способность станции, сократить время на их обработку контейнеров и ускорить пропуск. Завершить все работы планируется в 2018-2019 годах. Объем инвестиций составит порядка $8 млн", - сообщили в пресс-центре.

Также развивается инфраструктура станций Брузги (пограничный переход Брузги - Кузница Белостоцкая) и Свислочь (пограничный переход Свислочь - Семянувка). Данная работа направлена на повышение перерабатывающей способности грузовых терминалов для обработки и пропуска возрастающих грузопотоков в направлении Запад - Восток, Восток - Запад. Планируемый объем инвестиций составит около $10 млн.

На встрече стороны высказали заинтересованность и в дальнейшем развитии международного железнодорожного пассажирского сообщения и договорились продолжить развитие пересадочного пассажирского сообщения Варшава-Брест-Минск, а также по другим направлениям между Беларусью и Польшей. С начала организации пересадочного сообщения Варшава-Брест-Минск с 10 декабря 2017 года перевезено более 16 тыс. пассажиров.

Стороны обсудили перспективы совместной работы по организации железнодорожных перевозок грузов и пассажиров в сообщении Беларусь - Польша на 2018 год, планы совместных действий в период проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Польше в 2018-2020 годах, вопросы по актуализации действующего соглашения между Белорусской железной дорогой и Польскими государственными железными дорогами о взаимодействии при организации международных железнодорожных перевозок и соглашений с обществами группы АО "Польские государственные железные дороги".-0-