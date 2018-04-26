Беларусь и Россия будут проводить совместные научные исследования в геодезии и картографии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут проводить совместные научные исследования в области геодезии и картографии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Сегодня в Минске состоялось совещание белорусско-российской рабочей группы, на котором обсуждалась тематика перспективных совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области геодезии и картографии. Среди вопросов - научно-технические подходы к созданию информационно-картографического обеспечения Беларуси и России, создание отечественного программного обеспечения для уравнивания спутниковых наблюдений, повышение уровня автоматизации технологического процесса дешифрирования космических изображений земной поверхности. Обсуждалась также разработка концептуальных требований к космическим картографическим комплексам. Стороны намерены выработать согласованные предложения по созданию специализированной топографической камеры среднего формата для беспилотных летательных аппаратов.
Совместная рабочая группа сформирована в соответствии с постановлением совместного заседания коллегий Росреестра и Госкомимущества, прошедшего 25-26 октября 2017 года в Сочи. Сопредседателями рабочей группы являются директор предприятия "Белгеодезия" Сергей Забагонский и заместитель директора ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" Леонард Яблонский.-0-
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