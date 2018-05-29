Беларусь и Россия договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и II Европейских игр

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия подписали сегодня межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония подписания документа состоялась в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров.

В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.-0-