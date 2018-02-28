28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия готовят предложения по вопросу отмены роуминга, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после открытия XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.
Этот вопрос рассматривается профильными ведомствами Беларуси и России, отметил Григорий Рапота. "Они готовят какие-то предложения, дорожную карту. Сделаем. Не сразу, но сделаем", - заверил он.
В то же время госсекретарь Союзного государства отметил, что это не простая работа, все усложняется большим количеством субъектов рынка, денежными вопросами.
Григорий Рапота не назвал сроков, когда будет отменен роуминг в Союзном государстве, в то же время отметил, что все заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно быстрее.
XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.-0-
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