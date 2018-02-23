Беларусь и Россия могут возобновить переговоры по газу в конце марта - Семашко

23 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут возобновить переговоры по газу в конце марта. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко перед началом итоговой коллегии Министерства промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается цен на газ с 2020 по 2024 год, мы с Россией пока в стадии переговоров. Мы должны были к концу 2017-го выйти на какие-то принципы, как будут формироваться цены. Думаю, в конце марта возобновим переговоры", - подчеркнул вице-премьер.

Владимир Семашко напомнил, что в апреле 2017 года цены на российский газ для Беларуси до конца 2019 года были установлены. "Что касается отношений с 2020 года по 1 января 2025 года, когда должен быть создан единый рынок нефти и газа, то мы в стадии переговоров. Понятно, что мы ставим вопрос так, что цена газа на границе России и Беларуси должна быть если не равна, то очень близка к цене газа в Смоленской области", - отметил он.

Заместитель премьер-министра обратил внимание, что Беларусь при вступлении в ЕАЭС руководствовалась двумя основными целями - создание единого рынка и общие цены на энергоносители. Он рассказал, что, по информации на конец 2017 года, 52% белорусского экспорта идет в Россию. "Конечно, это уже не 75-80%, как было 10-15 лет назад, но все равно очень значимо", - констатировал он.

Говоря о ценах на энергоносители, Владимир Семашко привел в пример цену на газ для МАЗ. "МАЗ платит 11 центов за 1 кВт.ч, а его коллега-конкурент КАМАЗ - 4,5 цента. МАЗ платит $278 за тысячу кубометров, а КАМАЗ - $65-$70. Мы хотим, чтобы цены были близкими", - сказал он.

Вице-премьер сказал, что переговоры с российскими коллегами по ценам на газ идут постоянно. "Эти переговоры практически не прерываются. Последний раз мы встречались с ним (вице-премьером Аркадием Дворковичем. - Прим. БЕЛТА) 7 февраля", - резюмировал он.-0-