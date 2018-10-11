Беларусь и Россия начали продвигаться в отмене роуминга - Рапота

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В процессе отмены роуминга в Союзном государстве наметились подвижки. Об этом сегодня журналистам сообщил государственный секретарь СГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас консультации по этому вопросу ведут профильные министерства. "На наши запросы они ответили, что начинают продвигаться", - проинформировал Григорий Рапота.
Он считает, что этому поможет отмена роуминга на территории России. "Это создает некий прецедент, которому можно дальше следовать", - убежден госсекретарь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.465 BYN
|2.474 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.135 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN