Беларусь и Россия начали продвигаться в отмене роуминга - Рапота

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В процессе отмены роуминга в Союзном государстве наметились подвижки. Об этом сегодня журналистам сообщил государственный секретарь СГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас консультации по этому вопросу ведут профильные министерства. "На наши запросы они ответили, что начинают продвигаться", - проинформировал Григорий Рапота.

Он считает, что этому поможет отмена роуминга на территории России. "Это создает некий прецедент, которому можно дальше следовать", - убежден госсекретарь.-0-