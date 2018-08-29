Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в обеспечении безопасности на международных турнирах

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась 29 августа в Москве встретился с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.
Руководители аппаратов советов безопасности обсудили вопросы взаимодействия между компетентными органами Беларуси и России по обеспечению безопасности при проведении крупных международных спортивных мероприятий, в частности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России и II Европейских игр в 2019 году в Беларуси.
Кроме того, были рассмотрены другие актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности двух стран.-0-
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