Беларусь и Россия определили приоритетные направления сотрудничества в военно-технической сфере

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия определили приоритетные направления сотрудничества и выработали подходы по решению задач в военно-технической сфере. Об этом шла речь во время 19-го заседания белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома Беларуси по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

В работе комиссии приняли участие представители министерств, ведомств, организаций Беларуси и России. Председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым. Стороны отметили высокий уровень достигнутого взаимодействия и подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией, а также подвели итог работы экспертной группы и акцентировали внимание на наиболее важных вопросах повестки заседания комиссии.

На открытии заседания Олег Двигалев отметил, что особый стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично, в том числе в военно-технической сфере. Он констатировал, что реализация договора между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года позволила существенно повысить оперативность поставок современных образцов вооружений, военной и специальной техники в интересах вооруженных сил двух государств и выстроить эффективные кооперационные цепочки между предприятиями оборонного сектора экономики Беларуси и оборонно-промышленного комплекса России.

В свою очередь Дмитрий Шугаев подчеркнул, что сотрудничество России и Беларуси в военно-технической сфере - один из позитивных примеров двустороннего взаимодействия и приоритетных направлений союзного строительства. У взаимодействия в данной сфере есть положительная динамика и реальные перспективы для дальнейшего развития.

Во время заседания комиссии рассмотрен ход реализации принятых ранее решений и отмечена важность проделанной работы по их выполнению, определены приоритетные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, выработаны подходы по решению задач. В частности, обсуждались вопросы взаимодействия организаций оборонного сектора экономики Беларуси и оборонно-промышленного комплекса России в интересах поставки и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники, создания современных образцов вооружений и техники, сертификации ряда белорусских предприятий на право выполнения капитального ремонта вооружения и военной техники российского производства, вопросы ценообразования при поставке продукции военного назначения на рынки третьих стран. Основное внимание уделялось совершенствованию и дальнейшему развитию действующей договорной нормативной правовой базы. В частности, завершается работа по актуализации соглашения между правительствами Беларуси и России о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2020 года.

По итогам работы Олегом Двигалевым и Дмитрием Шугаевым был подписан протокол. Комиссия решила провести 20-е заседание российско-белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в России.-0-