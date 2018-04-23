Беларусь и Россия планируют переговоры по внесению изменений в соглашение о реадмиссии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились о проведении двусторонних переговоров по вопросу внесения изменений в соглашение о реадмиссии. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
На прошлой неделе в Москве состоялось XVI заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики. Участие в нем приняли представители государственных органов Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства. Стороны обменялись сведениями о практике реализации международных и межведомственных договоров, проинформировали друг друга об изменениях в законодательстве в сфере миграции. Кроме того, речь шла о создании защищенного канала связи и эффективности взаимодействия по пресечению незаконной миграции.
На повестку дня были вынесены вопросы реализации соглашения между правительствами Беларуси и России о реадмиссии. В результате стороны договорились о проведении двусторонних переговоров по вопросу внесения изменений в указанный документ. Во время мероприятия согласованы подходы по организации работы над проектом концепции миграционной политики Союзного государства.
Особое внимание было уделено подготовке к подписанию соглашения между правительством Беларуси и правительством России о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства, а также взаимодействию компетентных органов по обеспечению въезда и пребывания на территории Союзного государства иностранных болельщиков, следующих на чемпионат мира по футболу 2018 года.-0-
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