Беларусь и Россия продолжают работать над отменой роуминга, готовых решений пока нет - Рапота

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают работу на уровне профильных министерств над отменой роуминга, готовых решений пока нет. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам заседания Совета Министров СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"По роумингу министерства, курирующие эту сферу деятельности в каждом государстве, активно взаимодействуют, но вопрос не столь простой, как казалось на первый взгляд. Есть естественное противоречие между производителями, которые хотят продать свой товар подороже, и потребителями, которые хотят купить его подешевле. Между этими интересами стоит государство, которое должно регулировать эти процессы", - отметил Григорий Рапота.

По его словам, сейчас изучается, в чем эти интересы, насколько они могут быть сбалансированы и какие решения можно предложить. "То есть идет работа над этой темой в рамках министерств. Решений готовых пока нет", - резюмировал Григорий Рапота.-0-