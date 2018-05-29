Беларусь и Россия шаг за шагом приближаются к взаимному признанию виз - Макей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия шаг за шагом приближаются к взаимному признанию виз. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существенное внимание во время переговоров было уделено работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане", - сказал Владимир Макей.

Сегодня стороны подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Документ на время чемпионата мира по футболу в России, с 4 июня по 25 июля, вводит для иностранных болельщиков безвизовый режим на территории Беларуси. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, следующим на II Европейские игры в Минске.-0-