Беларусь и Россия согласуют проект документа о взаимном исполнении судебных актов к концу года

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласуют проект документа о порядке взаимного исполнения судебных актов к концу года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам пятнадцатого заседания объединенной коллегии министерств юстиции государств - участников Союзного государства, которое прошло в Санкт-Петербурге.
"Члены объединенной коллегии рассмотрели ход работы над соглашением между Беларусью и Россией о порядке исполнения судебных актов двух стран. Министры юстиции приняли решение о необходимости завершения согласования проекта до конца 2018 года", - проинформировали в пресс-службе.
Стороны обсудили результаты деятельности рабочих групп коллегии по вопросам работы органов ЗАГС и органов принудительного исполнения. С учетом успешной практики такой формы сотрудничества принято решение создать рабочую группу по вопросам оказания юридической помощи. Участники заседания обменялись информацией о мониторинге правового применения, регулировании в сфере, связанной с деятельностью некоммерческих организаций. Были определены направления дальнейшей совместной работы, представляющие взаимный интерес.
Шестнадцатое заседание объединенной коллегии пройдет в Беларуси в 2019 году.-0-
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