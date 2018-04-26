Беларусь и Россия утвердили облик нового космического спутника

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия утвердили облик нового спутника дистанционного зондирования Земли во время визита делегации Роскосмоса в Минск на прошлой неделе, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Гусакова, это будет абсолютно новый спутник сверхвысокого разрешения. "Будет новейшая съемочная аппаратура, система передачи снимков на Землю. По сравнению с тем спутником, который летает (спутником БКА-1. - Прим. БЕЛТА), мы полагаем, что где-то в 3-4 раза его параметры будут лучше", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о запуске спутника, председатель Президиума НАН отметил, что конкретная дата сейчас не определяется, поскольку первый спутник еще успешно эксплуатируется и справляется со своими задачами. К тому же это и вопрос экономической целесообразности. "Мы намечаем запуск к 2020 году, но это не значит, что он будет именно в это время, поскольку наш спутник (БКА-1. - Прим. БЕЛТА) летает, активно эксплуатируется, его технические характеристики абсолютно не снизились. Мы не торопимся с запуском нового, поскольку еще в эксплуатации действующий спутник, и это экономит нам средства", - пояснил Владимир Гусаков.-0-