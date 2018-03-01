Беларусь и Россия заинтересованы в создании референтной лаборатории качества сельхозпродукции

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия вырабатывают подходы по созданию независимой референтной лаборатории качества сельхозпродукции. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.

Белорусская сторона провела несколько встреч на площадках Министерства сельского хозяйства и правительства России по поставкам молочной продукции. "Мы вместе вырабатываем подходы, чтобы снимать имеющиеся друг перед другом вопросы. Например, у нас нет референтных лабораторий. А это арбитр. Мы уже наработали подходы: какие стандарты, какие технологии, как отбирать пробы, что должно быть в комплектации этих референтных лабораторий. В 2019 году они уже должны работать", - сказал Михаил Русый.

При этом он подчеркнул, что необходимо аттестовать лабораторию по международному стандарту и сделать ее независимой. "Есть такая в Польше, Литве, Германии, где решаются спорные вопросы. Аналогичная должна быть и у нас, - добавил Михаил Русый. - Где она будет построена, на территории России или Беларуси - неважно. Главное, чтобы она была". В такую независимую лабораторию смогут обращаться все страны - члены ЕАЭС.

Также заместитель премьер-министра отметил, что Беларусь с ноября перешла на международные стандарты качества: контролируется не только сырье, но и продукт. И то, что под маркой белорусского в России или где-то еще продается суррогат, например, сыроподобный продукт (белково-витаминный концентрат) и т.д., недопустимо. От этого страдает репутация добросовестных белорусских производителей. А независимая лаборатория позволит снизить наказ страстей с поставками продукции, заключил Михаил Русый.-0-