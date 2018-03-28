28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Санкт-Петербург подписали программу научно-технического сотрудничества до 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Церемония подписания программы сотрудничества между образовательными и научными организациями до 2020 года состоялась в рамках десятого заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Андрей Косовский и председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Программа сотрудничества предусматривает проведение совместных научных исследований, в том числе в области производства лекарственных средств, а также реализацию программ Союзного государства ("Метаболизм", "Стволовые клетки - 2", "Аддитивность", "Мониторинг-СГ", "Коваль"). Кроме того, стороны планируют организовать совместные конференции и научные стажировки.-0-