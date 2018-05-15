Беларусь и Сардиния проведут семинар по генетике долголетия

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный семинар "Долголетие, нутригеномика и традиционные знания, связанные с генетическими ресурсами, национальной кухней и медициной" пройдет в Минске 17 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Семинар посвящен сотрудничеству Беларуси и автономного региона Сардиния (Италия) в области изучения проблем активного долголетия. Будут представлены доклады, посвященные особенностям организации помощи пожилым людям в Беларуси и на Сардинии. Также будут рассмотрены вопросы правильного питания и здорового образа жизни, проблемы генетики старения и долголетия и генетики питания (нутригенетики).

Планируется, что в работе семинара примут участие президент Всемирного сообщества долголетия Роберто Пили, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Бальди, почетный консул Беларуси в Кальяри (Сардиния) Джузеппе Карбони, известные белорусские и итальянские ученые.

Семинар пройдет в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Начало в 15.30.-0-