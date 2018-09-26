Беларусь и Саудовская Аравия планируют провести конкурс совместных научно-технических проектов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Саудовская Аравия в начале 2019 года планируют провести первое заседание совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Об этом во время встречи договорились председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Саудовской Аравии в России и в Беларуси по совместительству Раид Халид Кримли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Стороны планируют определить приоритетные направления дальнейшего научно-технического сотрудничества и объявить конкурс совместных научно-технических проектов.

Белорусско-саудовское научно-техническое сотрудничество осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 13 апреля 2017 года.-0-