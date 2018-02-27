27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия намерены активизировать работу по медийному партнерству. Об этом шла речь во время встречи министра информации Беларуси Александра Карлюкевича и государственного секретаря Министерства культуры и информации Сербии Александра Гайовича, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
Стороны обсуждали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере печати и информации. Александр Гайович предложил организовать пресс-тур для белорусских журналистов в Сербию.
Встреча состоялась в ходе визита в Беларусь госсекретаря Министерства культуры и информации Сербии Александра Гайовича в качестве главы сербской делегации для участия в мероприятиях XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая открывается 28 февраля. Республика Сербия - почетный гость юбилейной книжной выставки-ярмарки в Минске.-0-
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