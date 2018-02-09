Беларусь и Сербия обсудили перспективы реализации проектов в военно-технической сфере

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Обсуждение состоялось в ходе посещения Беларуси делегацией Минобороны Сербии с 7 по 9 февраля. Сербскую делегацию возглавил помощник министра обороны по материальным ресурсам Ненад Милорадович.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев при участии замминистра обороны по вооружению - начальника вооружения Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Сергея Симоненко провел встречу с руководителем сербской делегации. Стороны обменялись мнениями о результатах и перспективах реализации совместных проектов военно-технического сотрудничества.

В ходе пребывания в Минске представители Министерства обороны и Военно-технического института Сербии провели переговоры с руководством предприятий оборонного сектора экономики Беларуси, обсудив широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.-0-