Беларусь и Сербия обсудили развитие сотрудничества в сфере печати и информации

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие сотрудничества в сфере печати и информации обсудили министр информации Беларуси Александр Карлюкевич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

На встрече также особое внимание уделено вопросу взаимного перевода и издания произведений белорусских авторов в Сербии и сербских авторов в Беларуси.

Стороны договорились о развитии взаимодействия в медийной сфере, в том числе на основе установления партнерских связей между редакциями ведущих печатных и электронных средств массовой информации.

Министр информации Александр Карлюкевич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич обсудили вопрос участия Сербии в мероприятиях XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет 28 февраля - 4 марта.

Сербскую делегацию на выставке возглавит государственный секретарь Министерства культуры и информации Александр Гайович. Участники делегации - поэты и прозаики Злата Коцич, Даяна Лазаревич, Бранко Стеванович, Горан Петрович.-0-