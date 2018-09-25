Беларусь и Словакия проведут конкурс совместных научно-технических проектов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словакия в начале 2019 года проведут конкурс совместных научно-технических проектов по приоритетным направлениям двухстороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, информационных технологий, нанотехнологий, биотехнологий, медицины и фармации. Об этом шла речь на первом заседании белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и государственного секретаря Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии Ольги Нахтманновой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Стороны также договорились установить взаимные контакты с технологическими парками Беларуси и Словакии, проработать возможность расширения реализации совместных проектов, в том числе по программе ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020". "Национальные приоритетные направления Беларуси в научно-технической и инновационной сферах во многом совпадают со словацкими, поэтому у нас имеется значительный потенциал для реализации взаимовыгодных проектов", - сказал Александр Шумилин. По его словам, в настоящее время по линии программы "Горизонт 2020" белорусские и словацкие организации совместно выполняют пять проектов на общую сумму более $470 тыс. Ранее они реализовали 15 проектов на сумму более $3,5 млн.

"Включение в конкурсы тем, ориентированных на сотрудничество с партнерами из Словакии по взаимно согласованным приоритетам, будет способствовать существенному росту активности соискателей и повысит результативность выделения европейских грантов", - подчеркнул председатель ГКНТ. Он отметил, что в Беларуси динамично развивается инновационная инфраструктура, которая включает 14 научно-технологических парков, 9 центров трансфера технологий, научно-производственные центры и холдинги в структуре НАН Беларуси и отраслевых министерств. Основные направления деятельности резидентов технопарков - приборостроение, машиностроение, электроника, информационные технологии, разработка программного обеспечения, медицина, фармацевтика, производство медицинского оборудования, оптика, лазерные технологии, энергетика, энергосбережение, био- и нанотехнологии.

Начальник управления науки и технологий Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии Марек Хайдук отметил важность расширения двухсторонней кооперации для проведения совместных исследований и выполнения двухсторонних проектов, в том числе с участием других европейских стран. "Наука, инновации - важные составляющие для таких небольших государств, как Словакия и Беларусь. Поэтому надо выбирать проекты, которые будут максимально эффективными и результативными для всех заинтересованных", - сказал он. Марек Хайдук также сообщил, что Словакия выделяет на науку и реализацию научно-технических проектов около 740 млн евро - это около 0,8% ВВП.-0-