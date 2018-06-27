Беларусь и Словения будут развивать сотрудничество в области стандартизации

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Институт по стандартизации Словении будут развивать сотрудничество. Это предусматривает меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами, подписанный сегодня в Ташкенте во время 53-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Документ подписали председатель Госстандарта Виктор Назаренко и президент Института по стандартизации Словении Богдан Топич.

Заседание МГС СНГ проходит с 26 по 28 июня. В его работе участвуют руководители и представители национальных органов по стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации государств - участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по стандартам МГС, а также международных и национальных организаций по стандартизации других зарубежных стран.

Запланировано рассмотрение около 40 вопросов, касающихся дальнейших работ в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и государственного надзора. Предполагается обсуждение вопроса создания региональной организации (ассоциации) по аккредитации.-0-