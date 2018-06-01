Беларусь и США проработают вопросы развития сотрудничества в сфере высоких технологий

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и США планируют на экспертном уровне проработать вопросы развития сотрудничества в сфере высоких технологий, а также перспективы реализации совместных научно-технических и инновационных проектов, в том числе в области медицины и медицинской техники, защиты интеллектуальной собственности, трансфера технологий и их коммерциализации. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с временным поверенным в делах США в Беларуси Робертом Райли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин отметил, что белорусские и американские ученые и исследователи могут выполнять различные совместные проекты, в том числе по линии рамочной программы ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020".

Беларусь и США также планируют рассмотреть возможность взаимодействия в сфере поддержки инновационного предпринимательства и молодежного стартап-движения, развития субъектов инновационной инфраструктуры и создания системы венчурных инвестиций.

Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники между правительствами Беларуси и США было подписано 17 января 1994 года.-0-