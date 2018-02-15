15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция отберут лучшие совместные научные проекты и начнут их финансирование в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"НАН Беларуси 15 февраля посетила делегация Турецкого исследовательского совета по науке и технологиям (TUBITAK) во главе с его президентом профессором Ахметом Арифом Эргином. Состоялось пятое заседание совместного комитета по научно-техническому сотрудничеству между TUBITAK и НАН Беларуси, в котором принял участие председатель Президиума Академии наук Владимир Гусаков. Была достигнута договоренность провести отбор и экспертизу совместных белорусско-турецких проектов в I квартале 2018 года и начать их финансирование во II квартале 2018 года", - рассказали в пресс-службе.

Отбор проектов будет проводиться в рамках конкурса, который проведут Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований и TUBITAK. В планах также создание совместной белорусско-турецкой лаборатории в области фотоники и нанофотоники на базе Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси. Кроме того, будут предприняты конкретные шаги по активизации участия турецко-белорусских организаций в программе "Горизонт-2020".

Все это отражено в итоговом протоколе, который подписали Владимир Гусаков и Ахмет Ариф Эргин. Белорусская сторона предложила организовать выставку разработок НАН Беларуси в Турции для выработки приоритетных исследовательских проектов и формирования совместных групп по их реализации.

Сотрудничество НАН Беларуси с Турцией осуществляется на основе соглашения между Национальной академией наук Беларуси и Турецким исследовательским советом по науке и технологиям, подписанного в 2002 году, и соглашения о научном сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Турецкой академией наук, подписанного в 2009 году. В настоящее время белорусские и турецкие ученые выполняют три научно-технических проекта в области материаловедения, физики, машиностроения.-0-