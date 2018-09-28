Беларусь и Украина объявили конкурс совместных научно-технических проектов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: новые материалы и нанотехнологии; лазерные технологии; оптоэлектроника; медицина и фармацевтика; информационные и коммуникационные технологии; сельское хозяйство и продовольствие; энергосберегающие технологии; технологии машиностроения и строительства дорог; биотехнологии; рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций; химические и другие технологии; проблемы совместного исторического и культурного наследия.

Заявки принимаются с 1 октября по 3 декабря 2018 года. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с договором между правительствами Беларуси и Украины о сотрудничестве в области науки и технологий от 17 декабря 1992 года.-0-