2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина планируют создать трансграничный биосферный резерват "Припятское Полесье". Об этом шла речь на первом заседании белорусско-украинской комиссии по координации вопросов охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных территорий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

С белорусской стороны заседание возглавлял заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, с украинской - заместитель министра экологии и природных ресурсов Василий Полуйко.

Комиссия заслушала информацию о процедуре подготовки заявки на объявление трансграничного биосферного резервата "Припятское Полесье". Подчеркнута необходимость активизации работы по данному направлению. Стороны также поддержали предложение о направлении номинационной заявки в ЮНЕСКО на объявление данного резервата.

Также участники заседания обсудили вопросы сохранения и устойчивого использования трансграничных водно-болотных угодий международного значения "Стоход - Припять - Простырь" и "Ольманские болота - Переброды". Стороны обозначили основные факторы, оказывающие негативное воздействие на природные экосистемы этих угодий, и предложения по их решению. Комиссия также отметила необходимость создания совместной системы мониторинга с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Второе заседание комиссии состоится в 2019 году на территории Украины.-0-