Беларусь и Украина подписали соглашение о реадмиссии

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Украина заключили соглашение о реадмиссии. Церемония подписания документа состоялась на I Форуме регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под соглашением поставили министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во время форума также были заключены двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта, план консультаций между министерствами иностранных дел.

Подписание документов было приурочено рабочему визиту Президента Украины Петра Порошенко в Беларусь.

Кроме того, в Гомеле сегодня были подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве между областями двух стран. Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком.

Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией. Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.-0-