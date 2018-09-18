Беларусь и Украина утвердили программу научно-технического сотрудничества до 2020 года

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина утвердили программу научно-технического и инновационного сотрудничества до 2020 года во время заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.
Подписи под документом поставили заместитель председателя ГКНТ Беларуси Сергей Щербаков и заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.
Беларусь и Украина планируют активизировать научно-техническое взаимодействие по приоритетным направлениям сотрудничества: в сфере информационных и коммуникационных технологий, оптоэлектроники, нанотехнологий, медицины и фармацевтики, сельского хозяйства и машиностроения. Стороны также договорились объявить в ближайшее время конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы.-0-
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