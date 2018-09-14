Беларусь и Узбекистан договорились о совместных проектах в области судебной медицины

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан договорились о совместных научно-технических проектах и программах в области судебной медицины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси Анна Жданова.

Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано между ГКСЭ и Минздравом Узбекистана. Стороны будут обмениваться опытом и информацией в сфере судебно-медицинской экспертизы, координировать научную работу по проблемам в этой области, выполнять научные разработки. Кроме того, предусмотрены повышение квалификации кадров на основе совместных семинаров, курсов по освоению новых методов и методик экспертизы, организация взаимных стажировок специалистов, апробация методик исследований и технических средств.

Ранее ГКСЭ заключил соглашения в сфере судебно-экспертной деятельности с Министерством юстиции и Министерством внутренних дел Узбекистана. Эксперты этих ведомств посещали Беларусь во время конференции, посвященной пятилетию создания комитета, проходившей в апреле в Минске.

Анна Жданова отметила, что заключение соглашений с тремя министерствами Узбекистана позволит в дальнейшем реализовывать двусторонние контакты по всем экспертным направлениям деятельности комитета.-0-