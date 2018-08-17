Беларусь и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области науки и технологий

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров постановлением Совета Министров от 16 августа 2018 года №605, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения с разрешением при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
Ведомству также делегировано право на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-
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