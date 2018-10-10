Беларусь и Узбекистан объявили конкурс совместных научно-технических проектов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: энергетика и энергосбережение, возобновляемая энергетика; медицина и медицинские технологии, фармация; нано- и биотехнологии; химические технологии; новые материалы; информационно-коммуникационные технологии; цифровая экономика; аэрокосмическая сфера; робототехника; продовольственная безопасность; агропромышленные технологии; рациональное природопользование, предупреждение и устранение последствий стихийных бедствий; технологии управления водными ресурсами; технологии добычи полезных ископаемых; охрана окружающей среды; лазерные технологии и фотоника.

Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также письменные обязательства по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% общего объема планируемых на эти цели средств. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 9 ноября в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Узбекистана о сотрудничестве в области науки и технологий от 13 сентября 2018 года.-0-