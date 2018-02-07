Беларусь и Узбекистан обсудили перспективы взаимодействия по предупреждению и ликвидации ЧС

7 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился сегодня с министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустамом Джураевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.-0-
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