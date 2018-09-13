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Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий

Общество 13.09.2018 | 16:05
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

Документом предусматривается, что стороны будут развивать и укреплять долгосрочное научно-техническое сотрудничество по следующим приоритетным направлениям: энергетика, медицина, нано- и биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, робототехника, агропромышленные технологии.

Беларусь и Узбекистан планируют также выполнять совместные научно-технические проекты и программы, проводить мероприятия в научной и научно-технической сферах.

Для координации двустороннего взаимодействия планируется создать совместную комиссию по сотрудничеству в области науки и технологий.-0-

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Теги
Беларусь, ГКНТ, сотрудничество, Узбекистан
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