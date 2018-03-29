Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о военном сотрудничестве

29 марта, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве в военной сфере между министерствами обороны Беларуси и Узбекистана подписано в ходе встречи министра обороны Беларуси Андрея Равкова и главы оборонного ведомства Узбекистана Абдусалома Азизова в Ташкенте, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).

Во время встречи 28 марта были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективы развития белорусско-узбекского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении.

Белорусская сторона пригласила военнослужащих армии Узбекистана к участию в ежегодном испытании на право присвоения нагрудного знака "Доблесть и мастерство", который проводится среди военнослужащих сил специальных операций.

Белорусская делегация посетила Академию Вооруженных сил Узбекистана, где ознакомилась с деятельностью учреждения, а также новейшими подходами в области подготовки военных кадров.

Официальный визит министра обороны Беларуси в Узбекистан начался 27 марта. В ходе визита также состоялась встреча Андрея Равкова с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.-0-