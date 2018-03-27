Беларусь и Узбекистан подпишут соглашение о военном сотрудничестве

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начался официальный визит министра обороны Беларуси Андрея Равкова в Узбекистан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Во время официального визита Андрей Равков встретится с секретарем Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, а также проведет переговоры с главой оборонного ведомства Узбекистана Абдусаломом Азизовым, в ходе которых будет подписано двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.

Также предусмотрено посещение академии Вооруженных Сил Узбекистана.-0-