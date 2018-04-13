Беларусь и Венесуэла готовят соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла активизируют работу по заключению двустороннего соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании. Договоренность об этом достигнута на встрече посла Беларуси Олега Паферова с министром высшего образования, науки и технологий Венесуэлы Угбелем Роа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в сфере образования, науки и технологий, а также перспективы наращивания взаимодействия в области геоинформационных технологий.
"Венесуэльской стороной выражена заинтересованность в обмене опытом по созданию и внедрению системы национальной криптовалюты", - отметили в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5289 BYN
|2.5 BYN
|2.518 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.025 BYN
|2.038 BYN
|RUB
|3.3012 BYN
|3.295 BYN
|3.33 BYN