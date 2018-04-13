Беларусь и Венесуэла готовят соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла активизируют работу по заключению двустороннего соглашения о взаимном признании дипломов о высшем образовании. Договоренность об этом достигнута на встрече посла Беларуси Олега Паферова с министром высшего образования, науки и технологий Венесуэлы Угбелем Роа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Венесуэлы в сфере образования, науки и технологий, а также перспективы наращивания взаимодействия в области геоинформационных технологий.

"Венесуэльской стороной выражена заинтересованность в обмене опытом по созданию и внедрению системы национальной криптовалюты", - отметили в пресс-службе.-0-