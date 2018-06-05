Беларусь может использовать опыт стран ЕС в сфере законодательства о трудовой миграции - МВД

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может использовать опыт стран ЕС в сфере законодательства о трудовой миграции. Об этом сегодня заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Семинар, посвященный мерам, которые следует предпринять Беларуси для улучшения управления трудовой миграцией, проходит в Минске 5-6 июня. Мероприятие организовано Международным центром по развитию миграционной политики (МЦРМП) совместно с МВД Беларуси при реализации совместной инициативы МЦРМП и Евросоюза - MIEUX "Роль международных конвенций о трудящихся-мигрантах".

Николай Мельченко подчеркнул важность изучения опыта стран Евросоюза в сфере законодательства о трудовой миграции. "Мы изучали опыт и нормативные документы других стран, сопоставляли их с белорусской законодательной базой. Да, есть определенные моменты - у нас немного это не так построено, но я считаю, что очень многое можно перенять у коллег и партнеров из Евросоюза", - сказал заместитель министра.

"На рынке труда имеется потребность в высококвалифицированных работниках, мы заинтересованы в том, чтобы к нам ехали и работали, - отметил Николай Мельченко. - Международная миграция - это, прежде всего, экономическая составляющая, политическая, но и безопасность. Как силовое ведомство мы заинтересованы, чтобы это не повлияло на безопасность нашего государства".

Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин добавила, что трудовая миграция - проблематика, которая важна как для Беларуси, так и для стран ЕС. "Как рамки, необходимые для решения вопросов в этой сфере, мы рассматриваем конвенции Международной организации труда. Поэтому я рада, что и МВД Беларуси, и Национальное собрание рассматривают целесообразность присоединения к данным конвенциям. Это в перспективе поможет гарантировать права людей, которые выезжают работать за пределы Беларуси, и тех, кто приезжает для работы сюда", - подчеркнула Андреа Викторин.

Семинар, являющийся заключительным мероприятием реализации программы MIEUX, посвящен представлению и обсуждению аналитического доклада о законодательстве Беларуси в области внешней трудовой миграции, ознакомлению с законодательством ЕС в данной сфере, а также определению подходов к разработке комплексной национальной миграционной политики. В мероприятии принимают участие представители МВД Беларуси, Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания, МИД, Минтруда, Национального центра законодательства и правовых исследований, Федерации профсоюзов, представительства ЕС, Международной организации по миграции, программы "Ла Страда Беларусь", агентства по трудоустройству.

Беларусь подала заявку на участие в проекте МЦРМП и Евросоюза - MIEUX "Роль международных конвенций о трудящихся-мигрантах" в январе 2016 года в связи с тем, что не является участником международных конвенций о трудящихся-мигрантах и регулярно получает рекомендации о присоединении к ним. Инициатива Беларуси была обусловлена необходимостью изучения иностранного опыта в части определения роли таких договоров и целесообразности присоединения к ним. Проект был запущен в октябре 2016 года. За период его реализации проделана колоссальная работа по изучению конвенций Международной организации труда, проведению сравнительного анализа и выработке соответствующих рекомендаций по совершенствованию законодательства Беларуси в сфере внешней трудовой миграции.-0-