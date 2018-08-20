Беларусь на форуме "Армия-2018" представит более 150 образцов продукции ВПК

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представит на международном форуме "Армия-2018" в Подмосковье более 150 образцов продукции ВПК, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Белорусский военно-промышленный комплекс представит свой инновационный и научно-технический потенциал на 4-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот". На выставке развернут свои национальные экспозиции партнеры по ОДКБ - Армения, Беларусь, Казахстан, а также Индия, Иран, Китай, Пакистан, Словакия и Турция. Организации белорусского ВПК привезли на выставку более 150 образцов продукции военного назначения, многие из них будут демонстрироваться впервые.

В этом году на подмосковный оружейный форум из Беларуси приехали более 20 организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения. Коллективным организатором белорусского национального стенда площадью более 650 кв.м выступило ГВТУП "Белспецвнештехника". Белорусскую делегацию на форуме возглавит заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Предприятия белорусской обороной промышленности на закрытой площадке презентуют достаточно широкий спектр новой и перспективной продукции, созданной с применением инновационных технологий. Это, например, масштабные и макетные образцы роботизированной техники, средства огневого поражения, мобильные и индивидуальные средства радиосвязи, радиолокационные станции различного диапазона волн, комплексы постановки помех навигационной аппаратуре и бортовой индивидуальной защиты. Будут демонстрироваться легкобронированная колесная и гусеничная техника, оптико-электронные изделия и оптические прицелы для бронетанковой техники и стрелкового оружия, средства отображения и обработки информации, карманные компьютеры и специализированные высокопроизводительные ЭВМ, автоматизированные системы тактического звена управления оружием и войсками, тренажерные комплексы и другие разработки.

С образцами белорусских средств подвижности можно будет ознакомиться и на открытой выставочной площадке. Среди новинок - блок управления БУ-43, унифицированный панельный компьютер УПК-46, модуль цветной дисплейный МЦД-015МФ Тип 2, авиационный дисплейный модуль МДЦ-104 Тип 2/Тип 3 с ИК сенсорной панелью, комплекс командирских машин управления огнем для буксируемой и реактивной артиллерии "Легион-Б", АСУ сил специальных операций "Альянс", ЗРК "Трио" (подвижный пункт управления и боевая машина), мобильная радиорелейная станция "Сосна-2" и другие.

Как отметили в Госкомвоенпроме, форум "Армия-2018" станет не только одной из ключевых площадок для демонстрации белорусской продукции военного назначения, но и местом для привлечения новых партнеров и установления с ними долгосрочных взаимоотношений в сфере военно-технического сотрудничества. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1,2 тыс. крупнейших российских концернов, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, компании из 15 стран. Они представят более 18 тыс. современных и перспективных образцов продукции военного и двойного назначения.

Дмитрий Пантус на форуме проведет встречи и переговоры с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, руководителями российских оборонно-промышленных корпораций и компаний, которые являются ключевыми партнерами, а также главами официальных делегаций из других стран.-0-