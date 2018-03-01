Беларусь на форуме ЕЭК ООН в Женеве призвала страны объединить усилия для достижения ЦУР

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на форуме ЕЭК ООН по устойчивому развитию призвала страны региона объединить усилия для достижения Целей устойчивого развития. Об этом на заседании сегмента высокого уровня форума заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Марианна Щеткина проинформировала участников заседания о проводимой в Беларуси работе по достижению ЦУР, а также представила итоги Регионального форума национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, состоявшегося в Минске 21-22 февраля. Региональная интеграция выступает двигателем развития и способствует достижению ЦУР. Страны одного региона могут получить больше преимуществ, работая вместе, подчеркнула Марианна Щеткина.

Национализация ЦУР идет путем формирования национальных систем статистического учета, основанных на глобальных индикаторах. Этот процесс должен сопровождаться интегрированием ЦУР в национальные бюджеты и законодательство. "Финансирование национальных мер по достижению ЦУР критически важно. Достичь этого можно за счет мобилизации внутренних ресурсов, в том числе путем создания национальных фондов, введения системы налоговых стимулов, поощрения государственно-частного партнерства, стимулирования бизнес-инвестиций, привлечения поддержки на международном уровне, передачи технологий", - заявила она.

В документе, принятом по итогам Регионального форума национальных координаторов в Минске, отмечается необходимость обобщения информации о передовом опыте организации работы по достижению ЦУР на национальном уровне. ЕЭК ООН и ПРООН предложено содействовать формированию такого информационного ресурса в регионе ЕЭК. Участники также поддержали инициативу по созданию сети национальных координаторов по ЦУР для обмена знаниями и опытом работы. При этом страны отметили, что приоритетным является переход к зеленой экономике, цифровизация общества, обеспечение гендерного равенства.

Особое внимание в достижении ЦУР отводится работе парламентов. "Законотворчество, бюджетирование, парламентский контроль за деятельностью правительства имеют решающее значение для осуществления ЦУР, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Налаживание межпарламентского сотрудничества по вопросам достижения ЦУР будет способствовать обмену опытом, продвижению совместных инициатив".

Важной задачей является вовлечение в процесс достижения ЦУР бизнес-кругов, гражданского общества, академических кругов. "Мы еще в начале большого пути по формированию глобального благополучного общества. ЦУР 17 предполагает партнерство между государствами. Отмечаем нашу искреннюю заинтересованность в развитии сотрудничества c внешними партнерами для реализации этой цели", - подытожила Марианна Щеткина.-0-