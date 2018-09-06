Беларусь на международном конгрессе продемонстрирует свой потенциал в космической сфере - НАН

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов продемонстрирует свой потенциал в космической сфере, заявил сегодня на пресс-конференции директор НИРУП "Геоинформационные системы" Национальной академии наук, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша цель при проведении конгресса - показать мировому сообществу потенциал Беларуси. Наша страна входит в клуб космических держав. У нас на орбите работает два космических аппарата - БКА и спутник связи "Белинтерсат-1". В кооперации с Россией разворачивается система точного позиционирования ГЛОНАСС. У нас немало научных разработок в космической сфере, наша аппаратура работает на МКС. В день открытия конгресса будет организована выставка, на которой будут презентованы основные исследования в области дистанционного зондирования Земли, белорусские разработки в сфере технологий, новых материалов, программного обеспечения", - сказал Сергей Золотой.

На выставке представят результаты реализации космических программ Союзного государства. "Белорусские организации, которые занимаются исследованиями в космической сфере, покажут, чего достигли. Это и "Пеленг", и Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко БГУ, и Объединенный институт прикладной информатики НАН", - отметил исполнительный директор союзной программы "Мониторинг-СГ", заведующий отделом совместных программ космических и информационных технологий Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кореняко.

Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов пройдет в Минске 9-15 сентября. В нем примут участие более 80 космонавтов из 17 стран. В понедельник, 10 сентября, состоится церемония открытия конгресса в НВЦ "Белэкспо". В среду, 12 сентября, космонавты встретятся с белорусскими школьниками и студентами. Запланированы технические сессии, посвященные обзору международной космической программы, обсуждению результатов полетов на МКС, космической науке. Кроме того, во время конгресса состоится открытие Аллеи космонавтов в Ботаническом саду и монумента на ул.Космонавтов, посвященного белорусским участникам космических полетов. Также для гостей будут организованы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-