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Беларусь находится на 24-м месте среди наиболее развитых трансплантационных стран мира

Общество 06.04.2018 | 11:48
Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится на 24-м месте среди наиболее развитых трансплантационных стран мира, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на международной научно-практической конференции "10 лет трансплантации печени в Республике Беларусь: этические проблемы, итоги и перспективы", которая проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Малашко подчеркнул, что белорусская трансплантология в кратчайший период превратилась в передовую и динамично развивающуюся службу, стала своеобразным локомотивом высокотехнологичной медицины в республике. "Это позволило Беларуси занять 24-е место в топ-50 самых развитых трансплантационных держав мира и значительно опередить своих ближайших соседей и коллег из стран СНГ", - сказал Валерий Малашко. По уровню органного донорства Беларусь входит в топ-20 самых развитых стран мира и по результатам 2016 года находится на 13-м месте. В 2016 году Беларусь впервые преодолела барьер в 50 операций по трансплантации на 1 млн жителей страны.

Сейчас во всех областных центрах открыты трансплантационные центры, которые преимущественно занимаются программами трансплантации почки. "Постепенно готовим брестских коллег, чтобы они самостоятельно могли выполнять операции по трансплантации печени, сердца", - добавил руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо. Если в этом будет целесообразность, спектр оперативных вмешательств в регионах будет расширяться.

Что касается операций по пересадкам печени, то, по статистике, 75% пациентов живут более 5 лет, 70% - более 10 лет, половина способна прожить свыше 20 лет. Эти люди не прожили бы и года без этой высокотехнологичной операции. Причем из года в год результаты улучшаются", - сказал Олег Руммо. Трансплантация печени, как и сердца - это жизнеспасающие операции, добавил он. Пересадка почки - операция, которая выводит качество жизни больного человека на новый уровень. Ему не надо длительное время находиться на диализе, не надо быть привязанным к аппаратам, он способен вести полноценную жизнь. Примером того служит факт, что в Беларуси более 30 женщин с трансплантированными органами родили детей. Большинству пациенток были пересажены почки, некоторым - печень, а одной женщине - сразу два органа.

В Беларуси разработана специальная компьютерная программа, которая позволяет полностью исключить влияние человеческого фактора при распределении донорских почек для трансплантации. Программа производит отбор на основе двух принципов - приоритетность и клиническая эффективность. В соответствии с первым принципом приоритет отдается детям, на втором месте находятся те тяжелые пациенты, которым нужно выполнять трансплантацию сразу нескольких органов. Эффективность подразумевает под собой не просто выполнение операции, а обеспечение хорошего качества жизни после нее и длительное функционирование пересаженных органов.

Организаторы конференции "10 лет трансплантации печени в Республике Беларусь: этические проблемы, итоги и перспективы" - Минздрав Беларуси и отдел по биоэтике Совета Европы. Ведущие специалисты обсуждают вопросы развития органной трансплантологии и биоэтики, а также лучшие практики организации системы трансплантации.-0-

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здравоохранение, Малашко
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