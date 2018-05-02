2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 28 апреля 2018 года №329, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности, "Белгоспищепрому", Гродненскому и Витебскому облисполкомам поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму Br160 тыс. 544,11.

В перечень для оказания гуманитарной помощи Украине вошли консервы мясные, масло рапсовое, сахар, дрожжи, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

МЧС при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить сопровождение и доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину, организовать передачу груза для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Государственному таможенному комитету и Госпогранкомитету поручено обеспечить в первоочередном порядке соответственно проведение таможенного контроля, помещение под таможенные процедуры гуманитарной помощи и пограничный контроль персонала для оказания гуманитарной помощи в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

Министерству финансов поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.-0-