11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отправила гуманитарную помощь в Украину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Гуманитарная помощь Украине. Спасатели сопровождают груз, в пути по Беларуси с нами @mvd_by, на границе помогают @GpkGovBY, ГТК, там же встречают и оказывают содействие представители @BelarusMID pic.twitter.com/nP7MXKZ4Wo — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 11 июня 2018 г.

Спасатели сопровождают груз, в пути по Беларуси с ними следуют сотрудники органов внутренних дел. Ожидается прибытие колонны на границу.

МЧС, Минпром, "Белгоспищепром", Гродненский и Витебский облисполкомы обеспечивают отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму Br160 тыс. 544,11.

В машинах гуманитарной помощи Украине везут мясные консервы, рапсовое масло, сахар, дрожжи, гречневую крупу, пшеничную муку, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

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МЧС при содействии МИД обеспечивают сопровождение и доставку автотранспортом гуманитарную помощь в Украину, где будет организована передача груза для раздачи его пострадавшему населению страны.

ГТК и Госпогранкомитет обеспечивает в первоочередной порядок таможенного контроля, помещение под таможенные процедуры гуманитарной помощи и пограничный контроль персонала для оказания гуманитарной помощи в пунктах пропуска через границу Беларуси.

Средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возмещение транспортных, командировочных и другие расходов, связанных с доставкой гуманитарной помощи выделены Минфином.-0-