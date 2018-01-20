20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Борт "Трансавиаэкспорта" вылетает по маршруту Минск - Камрань (Вьетнам). Гуманитарный груз сопровождают работники МЧС", - говорится в сообщении в твиттер-аккаунте МЧС.

В состав груза вошли продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки, электростанция.

Как рассказали в ведомстве, гуманитарная помощь оказывается в связи с тем, что во Вьетнаме в различных провинциях прошли тропические тайфуны, под водой оказались более 100 тыс. домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства Вьетнама, от стихии пострадали более 4,3 млн человек, 395 тыс. нуждаются в помощи.

Решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принято в соответствии с Положением о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи. Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1045 утвержден объем передаваемых материальных ценностей в размере Br327 575,48 (продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и пр.). Доставку гуманитарной помощи во Вьетнам обеспечат Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство транспорта и коммуникаций.-0-