3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ознакомится с опытом Германии по защите персональных данных. Такая информация размещена на сайте Минюста по итогам встречи министра юстиции Олега Слижевского с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Петером Деттмаром, сообщает БЕЛТА.

Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества в правовой сфере. Обсуждалась инициатива Федеративной Республики Германия, которая касается организации ознакомления белорусской стороны с опытом регулирования защиты информации в этой стране. В частности, речь идет о наиболее актуальном на сегодня аспекте - защите персональных данных.

Полученный опыт будет использоваться при развитии законодательства о защите информации в Беларуси.-0-