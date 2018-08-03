3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ознакомится с опытом Германии по защите персональных данных. Такая информация размещена на сайте Минюста по итогам встречи министра юстиции Олега Слижевского с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Петером Деттмаром, сообщает БЕЛТА.
Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества в правовой сфере. Обсуждалась инициатива Федеративной Республики Германия, которая касается организации ознакомления белорусской стороны с опытом регулирования защиты информации в этой стране. В частности, речь идет о наиболее актуальном на сегодня аспекте - защите персональных данных.
Полученный опыт будет использоваться при развитии законодательства о защите информации в Беларуси.-0-
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