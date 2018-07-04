Беларусь планирует до 2025 года завершить эксплуатацию ПХБ-содержащего оборудования

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует до 2025 года завершить эксплуатацию оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ). Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Беларусь с 2004 года является стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и последовательно выполняет взятые на себя обязательства. Согласно конвенции наша страна обязана до 2025 года завершить эксплуатацию всего оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ), а до 2028 года территория Беларуси должна быть полностью очищена от ПХБ.

Подпрограммой "Обращение со стойкими органическими загрязнителями" государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" предусмотрена разработка отраслевых планов реализации мероприятий, направленных на вывод из эксплуатации, демонтаж и экологически безопасное хранение оборудования, содержащего ПХБ. Планы разрабатываются организациями, находящимися в подчинении (входящими в состав) Минпрома, Минтранса, Минэнерго, Минсвязи, Минсельхозпрода, концерна "Белнефтехим", облисполкомов и Минского горисполкома и иными организациями-собственниками.

Минприроды напоминает собственникам ПХБ-содержащего оборудования о необходимости вывода из эксплуатации всех имеющихся и эксплуатируемых в настоящее время ПХБ-содержащих конденсаторов и 60% трансформаторов до конца 2020 года, а также принятия своевременных мер по обезвреживанию ПХБ-содержащих отходов за пределами Беларуси. Нужно также учесть неуклонное повышение стоимости этих услуг на внешнем рынке в связи с приближением контрольного срока уничтожения таких отходов, установленного Стокгольмской конвенцией о СОЗ.-0-