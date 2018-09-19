Беларусь планирует получить доступ к базе Международного центра научной и технической информации

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить доступ к базе научно-технической информации стран - участниц Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ). Об этом заявил председатель комитета полномочных представителей МЦНТИ, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Андрей Косовский сегодня на 69-м заседании комитета в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Большинство научно-технических и научно-методических материалов в рамках национальной системы научно-технической информации имеют и бумажный, и электронный носитель. Планируется обсудить вопрос об интеграции Беларуси в мировое информационное пространство путем перехода от печатных к электронным публикациям научно-технических периодических изданий, а также о включении материалов в международные базы данных, находящиеся под координацией МЦНТИ", - сказал Андрей Косовский.

Генеральный директор МЦНТИ Евгений Угринович отметил, что деятельность организации направлена на развитие международных научно-образовательных коммуникаций по всему спектру направлений естественных и гуманитарных наук, на содействие процессам трансграничного научно-технологического и инновационного взаимодействия стран-участниц. Он также проинформировал, что в ближайшее время МЦНТИ планирует подписать соглашение с ЮНЕСКО по вопросам научно-технического сотрудничества.

В заседании комитета полномочных представителей - высшего руководящего органа МЦНТИ - участвуют более 50 представителей из 10 стран мира. Запланировано обсуждение развития национальных систем научной и технической информации и информационных технологий, актуальных вопросов деятельности организации, в том числе утверждение новой редакции положения об ученом совете.

Международный центр научной и технической информации - специализированная международная организация, созданная в 1969 году. В настоящее время в ее состав входят 22 страны. Беларусь является членом организации с 1993 года.-0-