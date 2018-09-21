В Беларуси планируют вакцинировать диких животных на границе с Польшей

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует провести вакцинацию животных в буферной зоне на границе с Польшей. Между странами будет заключено соответствующее соглашение. Этот вопрос обсуждался сегодня в Минске на заседании белорусско-польской рабочей группы по вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве, передает корреспондент БЕЛТА.
"Смысл этого соглашения в том, что мы будем проводить с помощью авиации вакцинацию диких плотоядных животных в буферной зоне на белорусско-польской границе. Это примерно тридцатикилометровая зона. После этих мероприятий Европейский союз через Польшу компенсирует нам понесенные затраты", - пояснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь. С Литвой и Латвией таких договоренностей Беларусь достигла еще несколько лет назад.
Как отметил на переговорах замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Шимон Гижински, документ может быть подписан в октябре во время визита председателя Совета Республики Михаила Мясниковича в Варшаву.
В свою очередь Иван Смильгинь обратил внимание, что в стране готовы приступить к вакцинации животных на границе уже в ближайшие дни.
Представители профильных ведомств обсудили на встрече состояние и перспективы торгового сотрудничества, взаимодействие в области ветеринарии, животноводства, растениеводства и фитосанитарных вопросов, участие в сельскохозяйственных выставках, которые организуются в их странах.
Отдельно была затронута тема экспорта польской говядины. Белорусская сторона подтвердила возможность поставок этой продукции на свою территорию. Соответствующие барьеры были сняты в прошлом году. "Запретов на поставку в Беларусь говядины, племенного крупного рогатого скота сегодня не существует. Должна быть только заинтересованность со стороны бизнеса, наших племенных хозяйств", - заметил представитель белорусского ведомства.-0-
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