Беларусь подготовлена к проведению в сентябре Международного космического конгресса - Тернидж

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подготовлена к проведению в сентябре Международного космического конгресса, сообщил сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации участников космических полетов Эндрю Тернидж, передает корреспондент БЕЛТА.

Конгресс каждый год проводится в разных странах. По словам исполнительного директора АУКП, принимающая сторона всегда может привнести что-то новое в проведение мероприятия, но общим остается акцент на взаимодействии с детьми и молодежью для популяризации космических исследований и полетов.

"Как правило, когда мы приезжаем в страну, которая должна принять конгресс, работа начинается с нуля. Поскольку приходится рассказывать, объяснять принимающей стороне, какие мы ставим перед собой цели и задачи, что основным фокусом является популяризация космической деятельности. В этот раз ситуация обстояла несколько иным образом - прошлогодний конгресс во Франции посетила группа специалистов из Беларуси, и мы обсудили, как должно пройти данное мероприятие. Поэтому когда мы приехали в Беларусь, в принципе, все уже было готово: разработана техническая программа, на высочайшем уровне подготовлена культурная программа", - рассказал Эндрю Тернидж. По его словам, осталось обсудить только некоторые технические моменты, в том числе, каким образом во время конгресса будут организованы встречи космонавтов и астронавтов с молодежью.

Уроженец Беларуси, космонавт Олег Новицкий отметил, что решение провести конгресс в Беларуси говорит о признании страны как космической державы. Он рассказал, что постарается посетить мероприятия конгресса в Минске, однако это будет зависеть от его графика подготовки к космическим полетам.

Беларусь 21-26 марта посещают члены исполкома Ассоциация участников космических полетов. Они знакомятся с местами, которые будут задействованы во время конгресса в сентябре. Это БелАЗ, Дворец Республики, НВЦ "Белэкспо", Минский аэроклуб ДОСААФ, Большой театр оперы и балета Беларуси.

Международный конгресс ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. 31-й конгресс состоится в Минске 9-15 сентября. Приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Участники международного конгресса выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.-0-