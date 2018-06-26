26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила статус ассоциированного члена Научного комитета антарктических исследований (СКАР). Об этом сообщил заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси - начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, который участвует в заседании СКАР в Давосе (Швейцария), информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН.

"Рад сообщить, что 25 июня 2018 года на заседании СКАР принято единогласное решение о согласовании Беларуси в лице НАН статуса ассоциированного члена Научного комитета антарктических исследований. Многолетняя командная работа коллектива НАН Беларуси в этом направлении получила достойную оценку мирового антарктического сообщества и позволила нашей стране значительно повысить свой научный статус в рядах стран - исследователей Антарктики и открыть новые возможности в развитии международной научной кооперации в Антарктике", - подчеркнул Алексей Гайдашов.

Статус ассоциированного члена СКАР даст возможность ученым НАН Беларуси участвовать в разработке и определении приоритетов для международных антарктических исследований, иметь прямой доступ к передовым результатам антарктических исследований в мире. СКАР может способствовать ученым в реализации национальной антарктической исследовательской программы, налаживании научных связей, сотрудничества и развитии партнерских отношений с исследовательскими программами и учеными из других стран. Ожидается, что комитет также даст возможность Беларуси представить первые полученные результаты антарктических исследований и определить конкретные возможности для оказания помощи по наращиванию научно-технического потенциала для успешного выполнения национальной антарктической программы.

Для Беларуси будет своевременным и весьма ценным получение доступа к возможностям, предоставляемым СКАР, таким как стипендии для молодых ученых, научные обмены, базы данных и знаний об Антарктике, разработанные учеными разных стран, участие в международных проектах по изучению Антарктики. Важным представляется налаживание с помощью СКАР сотрудничества с профильными организациями и учеными сообществами из других стран, выполнение исследований на антарктических станциях и оборудовании других стран.

Беларусь в лице своих организаций и ученых планирует активно участвовать в работе научных групп, научных исследовательских программ, экспертных групп и других сообществ в СКАР. Беларусь готова в соответствии с возможностями принимать ученых и специалистов из других стран, а также предоставлять другие технические и научные ресурсы для исследований по проблемам Антарктики.

Готовится пакет документов для подачи заявки Беларусью на получение в 2019-2020 годах статуса консультативной стороны Договора об Антарктике. Членство в Научном комитете по антарктическим исследованиям (СКАР) является одним из важнейших критериев соответствия консультативному статусу.-0-